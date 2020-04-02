الخرطوم 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 أبريل 2020 م واسأجرى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اتصالاً هاتفياً الليلة الماضية، برئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك.وأكد الطرفان أهمية نجاح الفترة الانتقالية في السودان وضرورة المضي نحو تكوين المجلس التشريعي الانتقالي وتعيين ولاة الولايات المدنيين، بالإضافة إلى أهمية اتخاذ الإجراءات التي من شأنها إلغاء اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.وأعلن وزير الخارجية الأمريكي من جهته، دعم بلاده للحكومة المدنية الانتقالية بالسودان وجهودها في بناء سلام مستدام.// انتهى //09:21ت م0017