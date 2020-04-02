رام الله 9 شعبان 1441 هـ الموافق 2 أبريل 2020 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم ، الأنباء عن تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في فلسطين ليرتفع عدد المصابين إلى 134 حالة إصابة منهم أسير محرر من بلدة بيتونيا.وأشارت إلى أقوال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إن الثغرة الحقيقية في معركة الفلسطينيين ضد تفشي الفيروس هي الاحتلال ومستوطناته وحواجزه وكل إجراءاته التي تحاول إفشال جهودنا لحماية أبناء الشعب الفلسطيني ووقف تفشي الوباء.وسلطت صحف الخميس الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث، استشهد شاب من بلدة بيتا جنوب نابلس متأثرًا بجروحه، وهدم الاحتلال لثلاثة منازل قيد الإنشاء في قرية رمانة غرب جنين.وتحدثت عن أمر البحرية الأمريكية بإجلاء آلاف البحارة لحاملة الطائرات التي تعمل بالطاقة النووية "يو اس اس ثيودور روزفلت" في غوام، بعد تحذير قبطانها من أن تفشي فيروس كورونا على متنها يهدد حياة الطاقم.// انتهى //10:02ت م0019