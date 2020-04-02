القاهرة 9 شعبان 1441 هـ الموافق 2 أبريل 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، مناقشة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال اجتماعه مع عدد من الوزراء للإجراءات الجاري اتخاذها في إطار تأمين الحدود ومكافحة الإرهاب، ومستجدات عدد من الملفات الخارجية في سياق التحديات التي تهدد أمن المنطقة.وأفادت بموافقة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على تحمل صندوق تحيا مصر لتكلفة إقامة المصريين العائدين من الخارج بالحجر الصحي في الفنادق التي تم تخصيصها لهذا الغرض.وأشارت إلى أن وزارة الصحة أعلنت تسجيل 69 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي المصابين إلى 779 حالةً منهم 179 حالةً تم شفاؤها، و 42 حالةً تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية و 52 وفاةً.ونوهت إلى أن البيت الأبيض أعلن عن تقديرات مخيفة لضحايا فيروس كورونا في أمريكا، حيث توقع أطباء الإدارة الأمريكية أن يفتك مرض "كوفيد 19 بما بين 100 ألف إلى 240 ألف بأمريكا حتى في التزام الجميع بقيود احتواء الوباء.وتحدثت عن تحذير ثلاث منظمات دولية كبرى من خطر حدوث نقص في المواد الغذائية بالأسواق العالمية بسبب الإضرابات في حركة التجارة الدولية وسلاسل الامدادات الغذائية جراء تفشي فيروس كورونا.ولفتت صحف القاهرة إلى جامعة الدول العربية أجرت مشاورات مع قيادة بعثة الدعم الأممية في ليبيا من أجل تفعيل لجنة المتابعة الدولية المنبثقة عن مؤتمر برلين للعمل على إلزام الأطراف الليبية بالهدنة الإنسانية حتى يمكن تركيز الجهود على مواجهة مخاطر تفشي فيروس كورونا.// انتهى //10:06ت م0021