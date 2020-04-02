المدينة المنورة 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 إبريل 2020 م واسبدأت إدارة التدريب والابتعاث بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة, بتنفيذ حزمة من البرامج التدريبية ضمن خطة التدريب الإلكتروني عن بعد "التدريب المتزامن" للفصل الدراسي الثاني, وتستمر حتى الـ 29 من شهر شعبان الجاري.وتهدف الخطة إلى توظيف التقنيات الحديثة لتعزيز مهارات شاغلات الوظائف التعليمية عن بعد, بما يتناسب مع احتياجات الميدان التعليمي, وتتضمن الخطة 23 برنامجاً تدريبياً تستهدف شاغلات الوظائف التعليمية من قائدات المدارس والمرشدات الطلابيات, ومعلمات المراحل التعليمية, ورياض الأطفال.// انتهى //10:07ت م0022