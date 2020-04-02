مكة المكرمة 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 إبريل 2020 م واستواصل أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في الإدارة العامة لشؤون البلديات تطهير وتعقيم الشوارع والميادين داخل الأحياء التي تم عزلها صحيًّا بمكة المكرمة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، بما يضمن السلامة والصحة العامة للجميع.ونفذت بلدية المسفلة الفرعيه أعمالها اليومية الوقائية بتعقيم وتطهير حي حوش بكر وحي المسفلة من خلال إعداد خطة عمل يومية لتنفيذ أعمال التعقيم والتطهير بمشاركة آليات مخصصة للتنظيف والغسيل والتعقيم, إلى جانب أجهزة التنظيف والتعقيم المحمولة على الأكتاف.// انتهى //10:17ت م0027