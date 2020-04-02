بيروت 9 شعبان 1441 هـ الموافق 2 ابريل 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم ، بتحذير وزير الصحة حمد حسن خلال مؤتمر صحفي عقده أمس من أن لبنان لا زال في عين العاصفة والوضع لا يزال محفوفًا بالخطر فيما يخص انتشار وباء فيروس كورونا في حين اشتدت الأزمة الاقتصادية على وقع ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة والزيادة القياسية لأسعار السلع الاستهلاكية والغذائية.وتحدثت عن إعلان الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ في تصريح له أمس بأن الحلف سيسرع من وتيرة تقديم المساعدات الطبية إلى الحلفاء الذين يعانون أكثر من غيرهم من وباء فيروس كورونا.وتطرقت الصحف إلى إعلان الكرملين أمس أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرر العمل عن بعد بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.وأوردت صحف لبنان تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس إيران من دفع ثمن باهظ إذا ما هاجمت هي أو حلفاؤها في العراق القوات الأمريكية المنتشرة هناك.// انتهى //10:20ت م0028