أثينا 9 شعبان 1441 هـ الموافق 2 أبريل 2020 م واسفرضت السطات في اليونان الحجر الصحي على مخيم للمهاجرين بعد أن تأكدت إصابة 20 من طالبي اللجوء بفيروس كورونا المستجد.وأجري تحليل الفيروس على 63 مهاجرًا بعد اكتشاف إصابة مهاجرة (19 عاما) دخلت مستشفى في أثينا لتلد وأصبحت أول حالة إصابة مسجلة بين آلاف من طالبي اللجوء الذين يقيمون في مخيمات مكدسة في مختلف أرجاء اليونان.وقالت وزارة الهجرة اليونانية إن جميع الحالات لا تظهر عليها أعراض، مضيفًا نها تواصل الفحص.// انتهى //10:54ت م0032