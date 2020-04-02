نيودلهي 9 شعبان 1441 هـ الموافق 2 أبريل 2020 م واسارتفع عدد الوفيات بسبب فيروس ( كورونا المستجد - كوفيد - 19 ) في الهند اليوم إلى 50 شخصًا بعد تسجيل تسع وفيات جديدة كما ارتفع عدد المصابين بالفيروس إلى 1965 حالة إصابة بعد تسجيل 134 إصابةً.وذكرت وزارة الصحة الهندية في بيان أنه تم شفاء 151 من المصابين بهذا الفيروس، فيما سجلت ولاية ماهاراشترا أكبر عد بالوفيات في الهند 13 وفاة وسط ارتفاع أعداد المصابين بالفيروس الى 377 حالةً تليها ولاية كيرالا حيث سجلت وفاة شخصين واصابة 290 آخرين.// انتهى //11:01ت م0035