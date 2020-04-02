لندن 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 أبريل 2020 م واسلا تزال تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد تطغى على تغطيات الصحف البريطانية الصادرة اليوم عبر نسخها الورقية والإلكترونية خصوصاً فيما يتعلق بمطالبة الحكومة بإجراء مزيد من الفحوص على الكوادر الطبية في جميع أنحاء البلاد.وتناولت الصحف تسجيل أكثر من مليون مواطن طلبات إعانة عبر موقع الضمان الاجتماعي جراء فقدانهم مصادر الدخل بسبب حالة الإغلاق التي تشهدها البلاد.ونقلت في شأن متصل تحذيرات من أن كورونا يشكل تهديدا أكبر على وحدة الاتحاد الأوروبي من جميع الأزمات السابقة، ما لم يحدث تضامن أكثر بين دول المجموعة.كما تناولت الصحف ضعف الإمكانات الصحية في سوريا وليبيا بعد سنوات من الحرب، محذرة من أن المواطنيين هناك ربما لن يتمكنوا من تلقي الرعاية الصحية المناسبة في ظل توقع ارتفاع عدد الإصابات خلال الفترة المقبلة.// انتهى //11:06ت م0037