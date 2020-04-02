عواصم 9 شعبان 1441 هـ الموافق 2 أبريل 2020 م واسشهدت بورصات أسواق الأسهم الآسيوية اليوم تراجعًا عقب انخفاض حاد في بورصة نيويورك وول ستريت فيما يجتاح فيروس كورونا المستجد العالم ليقترب عدد الإصابات به من مليون شخص.فقد أنهت بورصة الأسهم في طوكيو جلسة الصباح بتراجع بنسبة 0,8 في المئة، فيما انخفضت بورصة هونغ كونغ بنسبة 0,5 في المئة، وسيدني بأكثر من 2 في المئة.كما تراجعت بورصة أسهم شنغهاي 0,1 في المئة، وسنغافورة 1 في المئة، وكذلك انخفضت كل من مانيلا وويلينغتون 2 في المئة.فيما سجلت الأسهم في سيئول ارتفاعًا بنسبة 0,6 في المئة.// انتهى //11:10ت م0038