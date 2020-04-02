مكة المكرمة 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 إبريل 2020 م واسأطلق التجمع الصحي في مكة المكرمة خدمة جديدة لتغيير موقع استلام الأدوية الدورية ، تحت مسمى "الصيدلية القريبة"، وذلك حرصاً من التجمع على تطوير وتجويد خدماته وتسهيلاً لمراجعي الصيدليات.وبدأ تطبيق هذه الخدمة اعتبارا من الأول من شهر شعبان الجاري، وتقوم آلية الاستفادة من الخدمة الجديدة على تلقي المراجع رسالة نصية على هاتفه الجوال من صيدلية المستشفى قبل الموعد المحدد لصرف العلاج، وتشمل الرسالة معلومات عن الوقت والموقع المحدد لاستلام العلاج من قبل مركز الرعاية الصحية الأولية.// انتهى //11:14ت م0040