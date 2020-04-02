جيزان 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 إبريل 2020 م واستواصل جمعية أثر الشبابية بمحافظة أبوعريش وفريق لاب تست التطوعي بالتعاون مع إدارة المختبرات بصحة جازان، تنفيذ حملة للتبرع بالدم، وذلك ضمن مبادرة أبناء منطقة جازان للتبرع بالدم تحت شعار " تبرع بأمان وأنقذ إنسان ".ودعا رئيس مجلس إدارة جمعية أثر الشبابية في أبوعريش محمد بن غلفان سليماني، الراغبين في التبرع من الجنسين بجميع محافظات منطقة جازان تسجيل بياناتهم عبر الرابط https://forms.gle/9fTqjtEy58X5FLEG9 ، مبيناً أنه سيتم التواصل مع المتبرع وتحديد موعد للتبرع بالتنسيق مع أقرب مركز له بما يسهل عملية التبرع ويقلل من التزاحم حفاظاً على سلامة الجميع .وأشار إلى أن الحملة تهدف للمحافظة على الصحة العامة وتعزيز المبادرات الإنسانية، مؤكدًا أهمية التبرع بالدم في إنقاذ حياة المرضى الذين يحتاجون لنقل الدم، وفوائده التي تعود على المتبرع .// انتهى //11:19ت م0041