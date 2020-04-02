جيزان 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 إبريل 2020 م واسوزعت جمعية البر بجازان أمس أكثر من 30 ألف سلة غذائية على الجمعيات الخيرية في محافظات ومراكز المنطقة, وذلك ضمن الأعمال والمهام المناطة بها خلال العام الحالي.وأوضح أمين الجمعية محمد بن حسن العلاوي، أن هذه المبادرة تهدف إلى دعم الجمعيات بمحافظات المنطقة، وسد احتياجات الأسر التابعة لها من المواد الغذائية, مشيراً إلى أن الجمعية قد وزعت على مدى الشهرين الماضيين أكثر 400 سلة غذائية، وصرف أكثر من 100 الف ريال على الأسر الواقعة في نطاق عملها .// انتهى //11:28ت م0043