موسكو 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 أبريل 2020 م واسبلغ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في روسيا 3548 حالة إصابة بعد تسجيل زيادة قياسية في يوم واحد بلغت 771 حالةً.وأبان مركز إدارة أزمة كورونا الروسي اليوم أن الحالات سُجلت في 76 من أقاليم روسيا التي يزيد عددها عن 80 إقليمًا لكن ظلت موسكو هي بؤرة التفشي وسجلت 595 إصابةً ، فيما أودى الفيروس بحياة 30 شخصًا على مستوى روسيا.// انتهى //11:29ت م0044