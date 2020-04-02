عام / الإصابات بكورونا في روسيا تتجاوز 3500 حالة إصابة
الخميس 1441/8/9 هـ الموافق 2020/04/02 م واس
موسكو 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 أبريل 2020 م واس
بلغ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في روسيا 3548 حالة إصابة بعد تسجيل زيادة قياسية في يوم واحد بلغت 771 حالةً.
وأبان مركز إدارة أزمة كورونا الروسي اليوم أن الحالات سُجلت في 76 من أقاليم روسيا التي يزيد عددها عن 80 إقليمًا لكن ظلت موسكو هي بؤرة التفشي وسجلت 595 إصابةً ، فيما أودى الفيروس بحياة 30 شخصًا على مستوى روسيا.
// انتهى //
11:29ت م
0044