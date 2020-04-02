بيروت 9 شعبان 1441 هـ الموافق 2 ابريل 2020 م واسسجلت وزارة الصحة اللبنانية 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا ( Covid-19 ).وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه حتى اليوم بلغ عدد الحالات المثبتة مخبرياً في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة بالإضافة إلى المختبرات الخاصة ٤٩٤ حالة بزيادة ١٥ حالة عن يوم أمس، علما أن عدد الفحوصات التي أجريت في الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ ٥٣٩ فحصا ، مشيرة إلى تسجيل ٤ وفيات جديدة بالفيروس، ليصبح عدد الوفيات حتى تاريخه ست عشرة وفية.// انتهى //13:18ت م0059