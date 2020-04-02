عام / إدارة مختبرات وأبحاث البيئة بأمانة المدينة المنورة تنفذ جولات رقابية على المنشآت الغذائية
الخميس 1441/8/9 هـ الموافق 2020/04/02 م واس
المدينة المنورة 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 إبريل 2020 م واس
نفذت إدارة المختبرات وأبحاث البيئة بأمانة منطقة المدينة المنورة عدد من الجولات الرقابية الدورية على المنشآت الغذائية للتأكد من سلامتها ومطابقتها والتزامها للاشتراطات الصحية .
وبلغ إجمالي عدد العينات التي رُفعت إلى المختبر لتحليلها من قبل المراقبين الميدانيين والإداريين والفنيين بعد الوقوف على الأدوات الصحية والأجهزة المستخدمة كأجهزة الزيت واللحوم وقياس درجة الحرارة ، 550 عينة منها 20 عينة ايجابية موزعة على أقسام المياه والمبيدات والمعادن .
يشار إلى أن إدارة المختبرات وأبحاث البيئة التي تضم أقسام الرقابة الصحية وكيمياء المياه وكيمياء الأغذية والأحياء الدقيقة واستلام العينات وتسليم النتائج ، ستستمر في جولاتها الرقابية على كافة المنشآت الغذائية سعيا لتأمين سلامة المواطن والمقيم وتطبيق الإجراءات والاحترازات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا .
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