المدينة المنورة 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 إبريل 2020 م واسنفذت إدارة المختبرات وأبحاث البيئة بأمانة منطقة المدينة المنورة عدد من الجولات الرقابية الدورية على المنشآت الغذائية للتأكد من سلامتها ومطابقتها والتزامها للاشتراطات الصحية .وبلغ إجمالي عدد العينات التي رُفعت إلى المختبر لتحليلها من قبل المراقبين الميدانيين والإداريين والفنيين بعد الوقوف على الأدوات الصحية والأجهزة المستخدمة كأجهزة الزيت واللحوم وقياس درجة الحرارة ، 550 عينة منها 20 عينة ايجابية موزعة على أقسام المياه والمبيدات والمعادن .يشار إلى أن إدارة المختبرات وأبحاث البيئة التي تضم أقسام الرقابة الصحية وكيمياء المياه وكيمياء الأغذية والأحياء الدقيقة واستلام العينات وتسليم النتائج ، ستستمر في جولاتها الرقابية على كافة المنشآت الغذائية سعيا لتأمين سلامة المواطن والمقيم وتطبيق الإجراءات والاحترازات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا .// انتهى //13:26ت م0060