الكويت 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 إبريل 2020 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم ، على انخفاض مؤشر السوق العام 9ر45 نقطة ليبلغ مستوى 11ر4702 نقطة بنسبة هبوط بلغت 97ر0 % .وتم تداول كمية أسهم بلغت 8ر90 مليون سهم تمت عبر 7736 صفقة بقيمة نقدية بلغت 6ر30 مليون دينار كويتي .وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 03ر7 نقطة ليبلغ مستوى 18ر4032 نقطة بنسبة هبوط بلغت 17ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 7ر32 مليون سهم تمت عبر 1677 صفقة بقيمة نقدية بلغت 17ر2 مليون دينار .كما انخفض مؤشر السوق الاول 3ر65 نقطة ليبلغ مستوى 2ر5043 نقطة بنسبة هبوط بلغت 2ر1 % من خلال كمية أسهم بلغت 13ر58 مليون سهم تمت عبر 6059 صفقة بقيمة نقدية بلغت 4ر28 مليون دينار .// انتهى //13:36ت م0062