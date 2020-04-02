اقتصادي / بورصة الكويت تغلق تعاملاتها الأسبوعية على انخفاض المؤشر العام 9ر45 نقطة
الخميس 1441/8/9 هـ الموافق 2020/04/02 م واس
الكويت 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 إبريل 2020 م واس
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم ، على انخفاض مؤشر السوق العام 9ر45 نقطة ليبلغ مستوى 11ر4702 نقطة بنسبة هبوط بلغت 97ر0 % .
وتم تداول كمية أسهم بلغت 8ر90 مليون سهم تمت عبر 7736 صفقة بقيمة نقدية بلغت 6ر30 مليون دينار كويتي .
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 03ر7 نقطة ليبلغ مستوى 18ر4032 نقطة بنسبة هبوط بلغت 17ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 7ر32 مليون سهم تمت عبر 1677 صفقة بقيمة نقدية بلغت 17ر2 مليون دينار .
كما انخفض مؤشر السوق الاول 3ر65 نقطة ليبلغ مستوى 2ر5043 نقطة بنسبة هبوط بلغت 2ر1 % من خلال كمية أسهم بلغت 13ر58 مليون سهم تمت عبر 6059 صفقة بقيمة نقدية بلغت 4ر28 مليون دينار .
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