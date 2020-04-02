جيزان 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 إبريل 2020 م واسنفذ فروع هيئة الغذاء والدواء بالقطاع الجنوبي اليوم حملة توعية ميدانية بالتعاون مع أمانة منطقة جازان وفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة ، لتعزيز الوعي لدى المتسوقين بكيفية الوقاية من فيروس كورونا "كوفيد 19".وأوضح مدير فرع هيئة الغذاء والدواء بالقطاع الجنوبي هشام بن أحمد القريني أن الحملة هدفت لتوعية مرتادي المحلات التجارية والعاملين بها بأهمية إتباع أفضل الممارسات الصحية للتسوق الأمن الوقاية من الفيروس من خلاك ترك المسافات الملائمة الاحترازية بين المتسوقين وطريقة غسيل اليدين السليمة واستخدام المادة المعقمة والقفازات قبل الدخول الأسواق التجارية وبعد الخروج منها من أجل الحفاظ على سلامتهم من خلال نشرات توعية والتطبيق العملي من قبل الممارسين.وبين أن الحملة سعت للتعريف بطرق الكشف من خلال تطبيق " طمني " التي أعدته الهيئة للكشف عن المنتجات المسجلة لدى الهيئة مع القيام بمهام التفتيش المعتادة للتحقق من سلامة المنتجات المعدة للبيع قبل بدء ساعات منع التجول.// انتهى //13:39ت م0063