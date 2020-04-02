حائل 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 إبريل 2020 م واساستكملت جامعة حائل إجراءات دعم 38 منحة بحثية تم التقدم إليها خلال الأسبوعين الماضيين عبر عمادة البحث العلمي بجامعة حائل من مختلف كليات الجامعة المتخصصة، وذلك تزامنًا مع انتشار فيروس كورونا COVID-19 في العالم.وأوضح معالي مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم أن ذلك يأتي في إطار توجيه الكفاءات والقدرات البحثيّة في الجامعة للإسهام في البحوث والدراسات العلمية لإيجاد حلول للحد من هذا المرض من خلال تمويل الأبحاث العلميّة في هذا المجال.يُذكر أن عددًا من الباحثين والباحثات في الكليات الطبّية والصحّية والعلمية بالجامعة قد شاركوا في برنامج منح البحوث COVID-19 بوزارة الصحّة وقدموا عددًا كبيرًا من المقترحات البحثيّة والتطبيقيّة لتقديم حلول لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد.// انتهى //13:49ت م0067