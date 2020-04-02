جدة 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 إبريل 2020 م واسأطلقت هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، حملة "ندعمكم لاستمرار أعمالكم"، بهدف مساندة مستثمري المدن الاقتصادية وضمان استمرارية أعمالهم.وخصت الهيئة مستثمري المدن الاقتصادية في حملة "ندعمكم لاستمرار أعمالكم"، وهي عبارة عن مجموعة من المحفزات تستمر حتى انتهاء النصف الأول من العام الجاري، وتشمل تجديد التراخيص الاستثمارية، وتأجيل سداد عدد من المستحقات الخاصة بخدمات التراخيص الاستثمارية والخدمات العقارية والبلدية، بالإضافة لتأجيل سداد مبالغ المخالفات المسجّلة وتعليق إيقاف الخدمات للمتخلّفين عن السداد , إلى جانب دورها في تمكينهم من الاستفادة من المبادرات الحكومية الأخرى التي أطلقتها قيادة المملكة للحد من تبعات أزمة فيروس كورونا على القطاع الاستثماري في البلاد.وبالتوازي مع إطلاق حملة "ندعمكم لاستمرار أعمالكم"، أطلق مركز الخِدْمات الحكومية المتكاملة (360°) خدمة واتساب للمستثمرين بهدف تيسير حصولهم على الخدمات، لتنضم الخدمة الجديدة إلى منصات التواصل الأخرى مثل الموقع الإلكتروني، والبريد الالكتروني والهاتف.وينسجم إطلاق خدمة واتساب للمستثمرين مع توجه الهيئة لتحفيز المستثمرين للتقديم على الخدمات الإلكترونية عبر المنصات المتعددة منذ إطلاق التوجيه للعمل عن بعد، حيث يتواجد فريق 360° على مدار اليوم لاستقبال الطلبات والاستفسارات الخاصة به، وكذلك لاستقبال الطلبات الخاصة بالحصول على الخِدْمات الحكومية الأخرى.// انتهى //13:54ت م0072