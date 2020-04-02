طرابلس 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 إبريل 2020 م واسأعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم، أن هناك تحسنًا مستمرًا للحالة الصحية لأول إصابة جرى تسجيلها بفيروس «كورونا»، مشيرًا إلى أنه يتماثل للشفاء بصورة مرضية.وأوضح المركز في بيان، أنه بانتظار نتيجة التحليل السالبة (لمرتين متتاليتين) للمصاب البالغ من العمر 73 سنة، للتأكد من خلوه من الفيروس وإعطائه الإذن بالخروج من المستشفى في وقت قريب.وارتفعت حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس داخل ليبيا إلى 10 حالات، بعدما أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل إصابتين جديدتين، فيما لم يعلن المركز يوم أمس الأربعاء عن إصابات جديدة.// انتهى //14:54ت م0082