الدمام 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 أبريل 2020 م واسبدأت أمانة المنطقة الشرقية في استخدام معدات حديثة عالية القدرة في عمليات التعقيم والتطهير التي تقوم بها الأمانة حاليًا ضمن جهودها الاحترازية والوقائية لمواجهة فايروس "كورونا "، من خلال مبادرة مجتمعية أطلقتها مع شركة "خدمة"، والتي تأتي استمرارا للجهود المبذولة للحد من انتشار هذه الجائحة.وأوضح معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، أنه تم خلال المبادرة استخدام معدات وشاحنات عالية القدرة للقيام بعمليات التطهير والتعقيم في عدد من أحياء الخبر مثل: الخبر الشمالية، وحي الثقبة، والجسر، والعزيزية، والطرق المحورية والرئيسية بالمدينة، لافتاً إلى أن المبادرة ستمتد لتشمل حاضرة الدمام ومن ثم بقية محافظات ومدن المنطقة الشرقية.وأشار إلى أن هذه المعدات تمتاز بقدرة سحب تصل إلى ٣٠٠٠ متر مكعب في الساعة، وقوة ضخ بارتفاع ٣٠ متر إلى الأعلى، موضحا أنه تمت مشاركة عدد من الشاحنات من نوع سوبر سكر المانية الصنع، ومصنعه خصيصًا بقدرة سحب 3000 متر مكعب في الساعة، وقوة ضخ بارتفاع 30 متر، لافتا الى أن الشركة قامت أيضا بتقديم معدات ضخ عالية القدرة بقوة 20000، وضخ 67 لتر سائل في الدقيقة الواحدة، فيما تم توفير المعقم المستخدم من أحد المصانع السعودية.وأكد أمين الشرقية على أن هذه المبادرات المجتمعية تأتي ضمن الشراكة المجتمعية بين القطاع الخاص والأمانة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة فايروس "كورونا " من خلال استخدام أحدث الأجهزة والتقنيات واتباع أفضل الممارسات المتبعة، مقدما في نفس الوقت شكره وتقديره لشركة "خدمة " على هذا التعاون الفعال والمثمر في عمليات التطهير والنظافة للمحافظة على الصحة العامة للمواطن والمقيم، والتي تأتي تماشياً مع الجهود المبذولة لمكافحة هذا الفيروس، باتخاذ كافة التدابير الوقائية الملائمة للوقاية من الأمراض حفاظاً على الصحة العامة.// انتهى //14:58ت م0083