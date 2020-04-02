الدمام 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 أبريل 2020 م واسبناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير الشرقية ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية للحد والوقاية من فايروس كورونا الجديد قامت أمانة الشرقية بالإعداد لافتتاح ثلاث أسواق "مؤقتة" للخضار والفواكه في الخبر والدمام ، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا " ولتخفيف الازدحام على المتسوقين.ويفتتح يوم غدٍ الجمعة سوق الخضار والفاكهة "المؤقتة " في الخبر ، على أن يتم بعدها افتتاح أسواق "مؤقتة " جديدة للخضار والفاكهة في منطقة شرق وغرب الدمام.وأكدت أمانة المنطقة الشرقية أن توجيه إمارة المنطقة الشرقية يأتي حرصا على صحة وسلامة مرتادي أسواق الخضار والفاكهة من الزحام التي تشهده خلال الفترة الحالية ، وكذلك يأتي ضمن الاستراتيجية الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا "، من خلال افتتاح أسواق موقتة في الخبر والدمام لخدمة المتسوقين بشكل أفضل وتخفيف الزحام على الأسواق المركزية والتي تحرص الأمانة على تنفيذ توجيهات الجهات المختصة والتي تقتضي بضرورة الحد من التجمعات لضمان عدم انتشار الفيروس.ولفتت إلى أنه يتم بشكل دائم العمل على مراجعة جميع الإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة فايروس "كورونا " وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.// انتهى //15:00ت م0084