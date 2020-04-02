أبيدجان 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 إبريل 2020 م واسوافق مجلس إدارة البنك الإفريقي للتنمية، على صرف مليوني دولار كمساعدة طارئة لمنظمة الصحة العالمية لتعزيز قدراتها على مساعدة البلدان الإفريقية على السيطرة على جائحة فيروس كورونا المستجد وتخفيف وطأته، وسيتم استغلال هذه الهبة التي تأتي استجابة إلى النداء الدولي لمنظمة الصحة العالمية، لتمكين الدول الأعضاء في المنطقة من اكتشاف الإصابات وإجراء التحاليل والتحكم فيها ومعالجتها بسرعة.ويعد هذا الدعم جزءًا من العديد من تدخلات البنك الرامية إلى مساعدة البلدان الأعضاء على مكافحة الوباء، على الرغم من بطء وصوله إلى إفريقيا إلا أنه ينتشر بسرعة ويفرض قيودًا على المنظومات الصحية الهشة.وأفاد بيان صادر عن البنك اليوم، أن هذه الاعتمادات ستوجه لتعزيز قدرات 41 دولة إفريقية لمنع حالات العدوى والقيام بالتحاليل ومعالجة المصابين، بالإضافة إلى تعزيز أنظمة المراقبة.// انتهى //15:01ت م0085