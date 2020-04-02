سكاكا 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 إبريل 2020 متحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، انطلاقة اليوم حملة "مجتمع واعي" بالمنطقة، التي تنفذها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الصحة وعدد من الجمعيات الخيرية والجهات التطوعية، وتهدف لمكافحة تفشي فايروس كورونا.ويشارك في الحملة مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة وجمعية الجوف للخدمات الطبية، وجمعية سمح ، وجمعية ديم الصحية، وفرع جمعية الشيخ سليمان الراجحي الخيرية ، وبإشراف فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.وأوضح مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة نايل بن عبدالعزيز الرويلي أن اللجنة الخاصة بالحملة التي تم تشكيلها ستنفذ أعمالها عبر ثلاثة اتجاهات هي "الصحي والإغاثي والطبي"، كما ستعمل على إطلاق مبادرات وبرامج متنوعة لأبناء المنطقة والمقيمين فيها للمساهمة في مكافحة فايروس كورونا، مؤكداً أن المبادرات ستشمل جميع مدن ومحافظات وقرى المنطقة حسب أولويات الاحتياج - بإذن الله - لضمان وصول هذه الخدمات للمحتاجين والمساهمة في التوعية والعمل المجتمعي.وعبر الرويلي عن شكره لسمو أمير منطقة الجوف وسمو نائبه ومعالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على حرصهم ومتابعتهم لكل ما فيه خدمة المواطن والمقيم خلال هذه الأزمة.//انتهى//15:02ت م0086