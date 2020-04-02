مكة المكرمة 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 إبريل 2020 م واسرصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم , التزام المتسوقين من المواطنين والمقيمين بالعاصمة المقدسة للإجراءات الوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا مما أسهم في التسهيل على المراكز التجارية والتموينية وكل المرافق الخدمية لتقديم خدماتها بكل يسر وسهولة .وخلال جولة "واس" ظهر الوعي الكبير من المتسوقين لتطبيق تلك الإجراءات من خلال التعاون التام والالتزام بالتنظيمات المتبعة والمتمثلة في لبس القفازات والكمامات واستخدام المعقمات بالاضافة الى ترك مسافة كافية بين كل متسوق وآخر خلال تواجدهم للتسوق لشراء احتياجاتهم الغذائية والاستهلاكية وذلك أثناء السماح بالتجول للضرورة.وخصصت المراكز التجارية بالعاصمة المقدسة عددا من العاملين عند المداخل والمخارج لتزويد المتسوقين بالمستلزمات الضرورية للحد من انتقال العدوى ومنها القفازات والكمامات والمعقمات قبل دخولهم والحرص على التعقيم حال خروجهم ورمي الأغراض المستخدمة في الأماكن المخصصة لذلك.وأبدى المتسوقون إعجابهم بما تقدمه تلك المراكز التجارية والتموينية لهم من خدمات وإجراءات احترازية للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد مؤكدين التزامهم الكامل والتام بتلك التعليمات والإجراءات الوقائية من أجل صحة وسلامة الجميع.// انتهى //15:02ت م0087