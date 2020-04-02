المدينة المنورة 9 شعبان 1441هـ الموافق 2 إبريل 2020م واس‏بدأت أمانة منطقة المدينة المنورة بتصحيح وضع سوق حراج الخردة بالمدينة المنورة من خلال اتخاذ مجموعة من الاجراءات التنظيمية وإعادة هيكلة حركة الدخول والخروج من السوق ووضع مواعيد محددة لممارسة عمليات البيع والشراء بهدف إزالة مظاهر التشوّه البصري في المنطقة وتحسين المشهد الحضري لمنظومة الأسواق المركزية بالمنطقة.وأنهت أمانة المنطقة أولى خطواتها التنظيمية في السوق من خلال إزالة البسطات العشوائية المخالفة الموجودة في مواقع متعددة من السوق، وإعادة تنظيف وتعقيم الموقع ضمن برامج الإصحاح البيئي التي تنفذها الأمانة وتفعيل دور مراقبي السوق لمراقبة الأداء وحركة البيع والشراء وآلية تنظيم دخول المواد المعروضة للبيع في المواقع المحددة لممارسة هذه الأنشطة ووضع الأطر العامة للحد من الظواهر السلبية.وتسعى الأمانة إلى تصحيح مسار السوق والتأكد من الالتزام بكافة الاشتراطات البلدية أثناء ممارسة عمليات البيع والشراء في مناطقه وساحاته المفتوحة.وتأتي الإجراءات الأخيرة التي طبقتها الأمانة بهدف تعزيز الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتصحيح وضع الأسواق المركزية بالمنطقة.وتعمل الأمانة خلال الفترة الراهنة على تطبيق مجموعة من المعايير التشغيلية في الأسواق الشعبية المماثلة لضمان صحة وسلامة المتسوقين والعاملين بالإضافة إلى تصحيح وضع هذه الأسواق وتهيئة السوق بطريقة مناسبة وعصرية تُمكن المستفيدين من التحرك بانسيابية عالية، وترفع معدلات الاستفادة من الحركة التجارية فيه وتجود مستوى الخدمات البلدية العامة وترفع معدلات المستوى التنظيمي ويعزز الجدوى الاقتصادية للبائعين السعوديين من خلال حركة البيع والشراء بضوابط تنظيمية تشرف على تطبيقها أمانة المنطقة.//انتهى//15:04ت م0089