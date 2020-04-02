إسلام آباد 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 إبريل 2020 م واسأنهى مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية جلسة تداولات اليوم على ارتفاع بنسبة 4.33 % أي ما يعادل 1277 نقطة، وأقفل عند مستوى 30782 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 226570065 سهماً، وتم التداول على أسهم 343 شركة، ارتفعت منها قيمة أسهم 282 شركة، فيما تراجعت قيمة أسهم 54 شركة، واستقرت قيمة أسهم 7 شركات.// انتهى //15:06ت م0091