اقتصادي / بورصة كراتشي الباكستانية تغلق على ارتفاع بنسبة 4.33 %
الخميس 1441/8/9 هـ الموافق 2020/04/02 م واس
إسلام آباد 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 إبريل 2020 م واس
أنهى مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية جلسة تداولات اليوم على ارتفاع بنسبة 4.33 % أي ما يعادل 1277 نقطة، وأقفل عند مستوى 30782 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 226570065 سهماً، وتم التداول على أسهم 343 شركة، ارتفعت منها قيمة أسهم 282 شركة، فيما تراجعت قيمة أسهم 54 شركة، واستقرت قيمة أسهم 7 شركات.
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