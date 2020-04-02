العارضة 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 ابريل 2020 م واسنفذت الفرق الميدانية بفرع وزارة التجارة بمنطقة جازان ولجنة الإصحاح البيئي بمحافظة العارضة اليوم ، جولات ميدانية لعدد من المراكز التجارية ومحلات المواد الغذائية بالمحافظة ، للتأكد من وفرة السلع وعدم التلاعب في الأسعار ، والتأكد من وفرة المواد الاستهلاكية والعذائية في منافذ البيع مدى تطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.ورصدت الفرق واللجنة عدداً من المخالفات ، وأكّدت للعاملين بالمحال أن المراقبة مستمرة والتجاوزات في رفع الأسعار أو التلاعب بالسلع أمر مرفوض، لافتة إلى أن العقوبات ستكون كبيرة ومشدّدة.ودعت "التجارة" عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المنشآت ومنافذ البيع المخالفة من خلال تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط : https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.// انتهى //15:10ت م0092