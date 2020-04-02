تونس 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 إبريل 2020 م واسألقت قوات الأمن التونسية القبض على خلية دعم وإسناد للعناصر الإرهابية داخل وخارج تونس.وأوضحت السلطات الأمنية التونسية في بيان اليوم أن قوات مكافحة الإرهاب في تونس تمكنت من إفشال عملية دعم وإسناد للعناصر الارهابية المتحصنة بجبال محافظة القصرين غرب تونس وإيقاف ثلاثة شبان تعمدوا توفير المؤونة من مواد غذائية وأدباش ومواد أولية لصناعة المتفجرات للعناصر الإرهابية مقابل الحصول على منافع مادية.وفي شأن متصل، أفاد البيان أن قوات الأمن ألقت القبض على شبكة مختصة في تسفير عناصر إرهابية سبق تواجدها بمناطق النزاع المسلح وتم إيقاف قائدها ليعترف بكل أنشطته الإرهابية، ومشاركته بالقتال في صفوف تنظيم "داعش" في مناطق الصراع إضافة إلى نشاطه في مجال تزوير وثائق السفر .// انتهى //15:50ت م0099