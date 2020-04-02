نجران 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 إبريل 2020 م واسهنأ صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، المتعافين من فيروس كورونا الجديد (كوفيد ١٩) بالمنطقة، في اتصال مرئي اليوم، بمشاركة المدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة بالإنابة، الدكتور إبراهيم بن صالح بني هميم، الذي كشف عن تعافي أغلب المصابين بالمنطقة، وخروجهم من المستشفى بصحة وعافية.واستهل سموه حديثه بحمد الله أن منّ على المصابين بالشفاء العاجل، وعافاهم، وأن أنعم على هذه البلاد بقيادة سخرت كل الطاقات من أجل أمن وصحة وسلامة المواطن والمقيم، معربًا سموه عن شكره واعتزازه بأبطال الصحة المخلصين، الذين نذروا أنفسهم في هذا الظرف لتقديم الرعاية الصحية للمصابين والمشتبه بإصابتهم.وبعث الأمير جلوي بن عبدالعزيز برقيات للمتعافين، أعرب فيها عن سعادته بخروجهم من المستشفى، والحماس يملؤهم لمواصلة العطاء في خدمة الوطن وتوعية المجتمع.من جهتهم، رفع المتعافون عظيم الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على ما تلقوه من رعاية صحية كريمة، منذ فترة الاشتباه بالإصابة إلى ما بعد خروجهم من المستشفى.//انتهى//15:51ت م0100