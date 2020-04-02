المدينة المنورة 9 شعبان 1441هـ الموافق 2 إبريل 2020م واسرصدت وكالة الأنباء السعودية أثناء جولتها اليوم، وفرة الأدوية والمستلزمات الصحية والطبية كالأدوية والمعقمات والمواد الاستهلاكية الأخرى في الصيدليات بالمدينة المنورة، وتطبيقها لجميع التعليمات الواردة من الجهات الصحية المعنية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وكل ما يسهم في الحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين."واس " وقفت على مدى توفر المخزون العلاجي الكافي من الأدوية وغيرها من المستلزمات الصحية , وتطبيق الصيدليات للإجراءات الاحترازية المتمثلة في التعقيم والتطهير المستمر و العمل مع خدمة التوصيل السريع عبر تطبيقات الأجهزة الذكية خلال فترة منع التجول علي مدى ٢٤ ساعة بالمدينة المنورة.// انتهى //15:52ت م0102