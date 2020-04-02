نجران 09 شعبان 1441هـ الموافق 02 أبريل 2020 م واسوقفت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم، على المستودعات ومحلات بيع الجملة بنجران، ورصدت وفرة في المواد الغذائية والاستهلاكية التي حرصت تلك المحلات على توفيرها بكميات وفيرة وأصناف متعددة وبأسعار مستقرة ومناسبة لتلبية احتياجات المستهلكين.وأبرزت "واس" الجهود الحثيثة التي تقوم بها الجهات الحكومية ذات العلاقة خلال الجولات الرقابية المستمرة للتحقق من وفرة السلع والمخزون في الأسواق ومنافذ البيع، والحفاظ على جودة المعروض من المنتجات الغذائية، والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية، ومستوى النظافة العام، وتوفر مواد التعقيم، بالإضافة إلى ضبط المخالفين، وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.//انتهى//15:53ت م0103