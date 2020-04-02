الدرب 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 أبريل 2020 م واسجندت أمانة منطقة جازان وبلدية محافظة الدرب اليوم، فِرَقها لأعمال التعقيم والتطهير للطرق والشوارع والأحياء والمرافق العامة لضمان الصحة العامة وسط التزام صارم من المواطنين والمقيمين بأمر منع التجول الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - للمحافظة على سلامتهم، وللحد من انتشار فيروس كورونا.واتخذت الأمانة وبلدية الدرب الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أوصت بها الجهات الصحية المختصة من خلال تطهير وتعقيم الألعاب والمتنزهات والأسواق والشوارع وفق توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وسمو نائبه وتعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية للتأكد من تطبيق القرارات والتدابير الوقائية والتوعية المستمرة.وأوضح رئيس بلدية الدرب المهندس محمد بن محسن خرمي، أن البلدية تقوم وبمتابعة من أمين المنطقة نايف بن مناحي بن سعيدان ومحافظ الدرب المهندس صالح بن علي القحطاني تجري أعمال التنظيف والتعقيم على مدار الساعة ، علاوة على الحملات التفتيشية والجولات الرقابية على المحلات التجارية والمنشآت الغذائية والمطاعم وغيرها من الأنشطة الصحية لتوعية العاملين ولاتخاذ جميع إجراءات السلامة الصحية وأعمال النظافة ومحاسبة المخالفين.// انتهى //15:53ت م0104