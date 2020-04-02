القاهرة 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 إبريل 2020 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعًا جماعيًا لدى اغلاق تعاملات اليوم مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب نحو البيع.وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4ر2 مليار جنيه لينهي تعاملات الأسبوع عند مستوى 4ر528 مليار جنيه، وسط تعاملات كليه بلغت 9ر1 مليار جنيه تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية.وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي اكس 30" بنسبة 32ر0 % ليبلغ مستوى 38ر9455 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي اكس 70" بنسبة 97ر0 % ليبلغ مستوى 86ر995 نقطة، وأضاف مؤشر "إيجي اكس 100" الأوسع نطاقا نحو 63ر0 % ليبلغ مستوى 34ر1024 نقطة.// انتهى //15:53ت م0105