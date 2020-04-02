بيروت 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 إبريل 2020 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية، اليوم على تراجع بنسبة 0.15 % أي ما يعادل نصف نقطة ، ليغلق عند مستوى 604.08 نقاط.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 300 ألفا و921 سهماً، بقيمة 816 ألفاً و734 دولاراً أمريكياً، نفّذت من خلال 34 صفقة.كما انخفضت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و271 ألف دولار، مقارنة مع 6 ملايين و281 آلاف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //15:55ت م0106