الرياض 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 إبريل 2020 م واسقرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الخميس تمديد مهلة الموعد النهائي للتقدم بالعروض الأولية لاستضافة كأس آسيا 2027، وذلك على خلفية فيروس كورونا المستجد الذي أثر على روزنامة الأحداث الرياضية حول العالم.وقال الاتحاد القاري في بيان أنه مدد مهلة تلقي الطلبات لثلاثة أشهر حتى 30 يونيو، بعد أن كان الموعد النهائي في 31 مارس، موضحا "لقد اتخذ القرار في ضوء الوباء الحالي +كوفيد-19+ وذلك من أجل منح الاتحادات الأعضاء، التي تأثر الكثير منها بالوباء العالمي، الوقت الكافي لإنجاز عملياتها الداخلية والجداول الزمنية".وكانت المملكة العربية السعودية الوحيدة حتى الآن التي تقدمت بطلب استضافة نسخة 2027، فيما أعرب الاتحادان الأردني والعراقي في ديسمبر الماضي عن عزمهما التقدم بملف مشترك لاستضافة النهائيات المقررة بنسختها المقبلة في الصين عام 2023.وأعلن الاتحاد الآسيوي في نهاية العام الماضي أنه يرغب في منح حق استضافة نسخة 2027 في وقت مبكر إفساحاً بالمجال لمزيد من الوقت من أجل التنظيم.ونالت الصين حق استضافة نسخة 2023 في يونيو الماضي بالاجماع بعد أن كانت المرشحة الوحيدة، اثر تخلي كوريا الجنوبية عن فكرة الترشح.وبرغم إحرازها لقب كأس آسيا ثلاث مرات في 1984 و1988 و1996، لم تستضف السعودية النهائيات في تاريخها ، وتنوي استضافة النسخة المقبلة للكأس القارية حسب ما أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم مؤخراً.//انتهى//16:51ت م0110