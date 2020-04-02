رام الله 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 إبريل 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، غالبيتها لعمال داخل أراضي الـ1948 والمستوطنات، ومخالطين لهم، ما يرفع إجمالي الإصابات في فلسطين إلى 155 إصابة.وأوضح المدير العام للرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة كمال الشخرة في الإيجاز الصحفي اليوم، أن من بين الإصابات الـ21 الجديدة، تسعة من محافظة القدس، و11 من محافظة رام الله والبيرة، وحالة واحدة من الخليل.وبين أن الإصابات تركزت في بلدات وقرى: قطنة، وشقبا، وبيت لقيا، والطيرة، والجديرة، وخربثا المصباح.وحذر الشخرة من أننا مقبلون على كارثة حقيقية في حال عدم التزام العاملين وذويهم بالحجر المنزلي، داعيًا جميع المواطنين إلى البقاء في منازلهم والتقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية.// انتهى //17:04ت م0113