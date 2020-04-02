سكاكا 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 إبريل 2020 م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف تعازيه لأسرة وكيل رقيب حمود بن عبدالرحمن الشراري ، الذي توفي إثر حادث مروري أثناء تأديته عمله.جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سموه بوالد المتوفى عبدالرحمن بن محيلان الشراري.ودعا سموه للفقيد بالرحمة والمغفرة ولذويه الصبر والسلوان.وأعرب الشراري عن شكره لسمو أمير المنطقة على مشاعره الأخوية التي كان لها بالغ الأثر في تخفيف مصابهم، داعياً الله أن يحفظ سموه وأن يجزيه خير الجزاء.//انتهى//17:54ت م0131