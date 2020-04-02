بغداد 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 إبريل 2020 م واسارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس "كورونا " في العراق إلى 772 حالة مؤكدة بعدما تم تسجيل 44 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وتوزعت الإصابات الجديدة على بغداد والبصرة والنجف والسليمانية وأربيل وكربلاء والديوانية وكركوك.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل حالتي وفاة جديدتين، مما رفع حالات الوفاة الإجمالية إلى 54 حالة، فيما تم تسجيل 20 حالة شفاء تام، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 202 حالة.// انتهى //18:26ت م0139