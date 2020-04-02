أبها 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 إبريل 2020 م واساطمأن صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير المشرف العام على غرفة إدارة أزمة كورونا على الخدمات المقدمة للمسنين في دار الرعاية الاجتماعية بالمنطقة عبر اتصال مرئي مع عدد من النزلاء، تعرف خلاله على مستوى رضاهم عن الخدمات المقدمة.وأكد أمير منطقة عسير على حرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله - على هذه الفئة الغالية، وتوفير أكبر قدر من الجودة في الخدمات الاجتماعية والصحية المستمدة من تعاليم الشريعة الإسلامية والقيم العربية الأصيلة.وثمن مدير دار الرعاية الاجتماعية للمسنيين بالمنطقة سعد المنيع متابعة سمو الأمير تركي بن طلال وحرصه الدائم والمستمر لتلبية احتياجات نزلاء الدار وفق ما تقدمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من الاحتياجات اللازمة في ظل منع الزيارات للنزلاء وتقديم الاحترازات اللازمة لوقايتهم من فيروس كورونا.// انتهى //18:58ت م0154