تونس 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 إبريل 2020 م واساوقف الأمن التونسي عنصرًا ارهابيًا كان يستعد لتنفيذ عملية إرهابية بمدينة سليانة غرب تونس لفائدة تنظيم "داعش" الإرهابي.وأفاد بيان لوزارة الداخلية التونسية اليوم، أن قوات الأمن تمكنت من كشف هذا العنصر وإيقافه بمعية شريك له، وانه بتعميق التحريات مع المعنيين، أقرّا باعتزامهما تنفيذ عملية ارهابية بالبلاد، دون تحديد الهدف، والتواصل مع عناصر إرهابية بالخارج لذات الغرض، بعد تلقيهما دروسًا حول كيفية صنع وتحضير المواد المتفجرة والأحزمة الناسفة والشروع في توفير الموارد المالية اللازمة لاقتناء المواد الأولية لصناعة المتفجرات.// انتهى //19:20ت م0156