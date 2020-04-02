اجتماعي / مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن توزيع 460 حقيبة إيوائية للنازحين من محافظة صعدة إلى مأرب
الخميس 1441/8/9 هـ الموافق 2020/04/02 م واس
مأرب 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 إبريل 2020 م واس
دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم توزيع 460 حقيبة إيوائية للنازحين من محافظة صعدة إلى محافظة مأرب بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، استفاد منها 2,760 نازحا و متضررا.
ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.
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19:23ت م
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