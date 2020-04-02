مأرب 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 إبريل 2020 م واسدشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم توزيع 460 حقيبة إيوائية للنازحين من محافظة صعدة إلى محافظة مأرب بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، استفاد منها 2,760 نازحا و متضررا.ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.//انتهى//19:23ت م0157