الرياض 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 إبريل 2020 م واساختير معهد الإدارة العامة ضمن قائمة أفضل الجهات على مستوى الشرق الأوسط التي تقدم برامج تعلم وتطوير لمنسوبيها، وذلك ضمن فعاليات التقييم والترشيح السنوية التي تنفذها منظمة "تشارترد" للأفراد والتنمية البريطانية (CIPD)، التي تعدّ إحدى أهم الجمعيات المهنية المتخصصة بالموارد البشرية على مستوى العالم، والمنظمة لإدارات الموارد البشرية بالشرق الأوسط.وتم ترشيح واختيار معهد الإدارة العامة ضمن قائمة "أفضل برنامج تعلم وتطوير" بعد تقييم أنشطته في مجال تطوير الموارد البشرية وتنفيذ البرامج التدريبية لمنسوبيه.وبهذه المناسبة أوضح مدير إدارة تطوير الموارد البشرية بالمعهد عبدالرحمن الشعيل أن أبرز عناصر التقييم شملت آليات تحديد الاحتياج التدريبي، واختيار البرامج التدريبية، والربط بين البرامج التدريبية وإستراتيجية المنظمة وتماهي هذه البرامج مع الاتجاهات العالمية، والابتكار في آليات التدريب، والقدرة على قياس العائد من الاستثمار في التدريب، كما تم ترشيح واختيار البرنامج التطويري للمعيدين، الذي يشمل منهجية متكاملة لتطوير المعيدين بالمعهد، تبدأ من الاستقطاب، والتدريب، وتوفير الدعم والمتابعة حتى مغادرة المعيد للابتعاث للحصول على درجة الماجستير في تخصصات نوعية.وأضاف الشعيل أن المعهد هو الجهة الحكومية السعودية الوحيدة التي تم اختيارها ضمن القائمة، وهذا يدل على التحول الكبير الذي تشهده إدارات الموارد البشرية في القطاع الحكومي بالمملكة، ويدل على تميز معهد الإدارة العامة بهذا المجال، كما يثبت قدرة الجهات الحكومية على إدارة وتطوير الموارد البشرية بشكل احترافي وفق المعايير العالمية.وأفاد الشعيل أن هذا الإنجاز تحقق بدعم وتوجيه من معالي المدير العام لمعهد الإدارة العامة الدكتور مشبب بن عايض القحطاني، الذي وضع تطوير المورد البشري والاستثمار به أولوية إستراتيجية، وعمل على توفير البيئة المناسبة للإبداع والتطوير ، موجهاً شكره لجميع الزملاء والزميلات في الموارد البشرية بالمعهد على جهودهم وتفانيهم بالعمل الذي أوصله لهذا المركز المتقدم من التصنيف الإقليمي.// انتهى //19:27ت م0159