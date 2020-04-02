باماكو 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 إبريل 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة في مالي تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد .وأوضحت في بيان نشرته وكالة الأنباء المالية الرسمية أنه بتسجيل الحالات الثلاث الجديدة يصل عدد المصابين بالفيروس في مالي إلى 31 شخصًا.وأشار البيان إلى وفاة مصاب يبلغ من العمر 76 عاما كان يتلقى العلاج في المستشفى، وتم التعرف على 925 شخصًا كانوا على اتصال ببعض المصابين وأن عمليات البحث مستمرة للعثور على أشخاص آخرين كانوا على اتصال بالمرضى.// انتهى //19:39ت م0161