نجران 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 إبريل 2020 م واسنفذت أمانة منطقة نجران ممثلة بإدارة الرخص والرقابة المهنية اليوم ، جولات رقابية على عدد من المحال التجارية في امتداد طريق الملك سعود، للتأكد من تطبيقها للإجراءات والتدابير الوقائية ضد وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".واستهدفت الجولات الرقابية 17محلاً تجارياً، للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والوقائية لمكافحة وباء فيروس كورونا، وتقيدها بتعقيم الأسطح ومرافق المحل وعربات التسوق، وتوفير المعقمات للعملاء ومرتادي منافذ البيع ، إلى جانب التأكد من نظافة العاملين واتباعهم للإجراءات الوقائية، وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات على المحال المخالفة للاشتراطات الصحية.// انتهى //19:40ت م0162