واشنطن 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 إبريل 2020 م واسأوضحت وزارة العمل الأمريكية اليوم أن عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي بلغ مستوى قياسيا مرتفعا للأسبوع الثاني على التوالي، متجاوزا ستة ملايين.وأشارت إلى أن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة ارتفعت إلى 6.65 ملايين طلب في أحدث أسبوع من مستوى غير معدل بلغ 3.3 ملايين طلب في الأسبوع السابق.ودفعت عمليات التسريح المتسارعة العديد من الاقتصاديين إلى توقع أن يصل عدد الوظائف المفقودة إلى 20 مليون وظيفة بحلول نهاية أبريل، وهذا من شأنه أن يزيد من ضعف الوظائف التي فقدت خلال مدة الركود البالغ عددها 8.7 ملايين وظيفة.وبحسب التقديرات قد يرتفع معدل البطالة إلى 15 في المئة هذا الشهر، وهو أعلى من الرقم القياسي السابق البالغ 10.8 في المئة الذي سُجل أثناء الركود العميق في عام 1982.// انتهى //19:42ت م0163