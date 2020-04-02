رفحاء 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 إبريل 2020 م واسوثقت وكالة الأنباء السعودية «واس» جهود القوات الخاصة لأمن الطرق في خمسة مراكز في المساحة الجغرافية التابعة لمحافظة رفحاء،بمنطقة الحدود الشمالية خلال قيامهم بمهام عملهم لفرض تطبيق القرارات والتعليمات الاحترازية في أوقات أمر منع التجول.ورصدت "واس" تواجد ضباط وأفراد القوات الخاصة لأمن الطرق في نقاط التفتيش والفرز على طريق "رفحاء الجميماء،طلعة التمياط عرعر ،لينة رفحاء ،لينه رغوة،الهباس شعبة نصاب،وهم يقمون بمهامهم وواجباتهم على أكمل وجه.من جانب آخر أشاد العاملون في القوة الخاصة لأمن الطرق في تلك المراكز بتعاون المواطنين والمقيمين في تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا والذي سيكون له أثر بالغ في ضمان سلامة الجميع إن شاء الله.// انتهى //19:56ت م0165