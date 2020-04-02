الرياض 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 إبريل 2020 م واسعقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا صباح اليوم اجتماعها الثالث والأربعين برئاسة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وبحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عدداً من القطاعات الحكومية ذات العلاقة، حيث اطلعت على جميع التقارير والتطورات حول الفيروس، كما جرى استعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة والاطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع التأكيد على استمرار تطبيق جميع الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للتصدي له ومنع انتشاره ، وأثنت على تفاعل الجميع مع أمر منع التجول ودعتهم للبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة خلال مدة السماح بالتجول.وعقب الاجتماع تم عقد مؤتمر صحفي شارك فيه كل من المتحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي والمتحدث الأمني لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، وأوضح المتحدث الصحة أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغ (952) ألف حالة، وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها (202) ألف حالة حتى الآن، كما بلغ عدد الوفيات (48) ألف حالة.وأضاف أنه تم تسجيل (165) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا كوفيد-19 في المملكة، منها حالتين مرتبطة بالسفر ومعزولة صحياً منذ قدومها إلى منافذ المملكة، وحالات أخرى من المخالطين اجتماعياً ونقل العدوى لحالات سابقة وتحت المراقبة الصحية، حيث توزعت هذه الحالات الجديدة في المدن التالية: مكة المكرمة 48 ، المدينة المنورة 46، جدة 30، الخفجي 9، الرياض 7، خميس مشيط 6، القطيف 5،الدمام 4 الظهران 4، أبها حالتين، رأس تنورة حالة واحدة، وكذلك الخبر حالة واحدة، أحد رفيدة حالة واحدة، بيشة حالة واحدة، وبالتالي يصل مجموع الحالات المؤكدة في المملكة (1885) حالة، والحالات النشطة منها (1536) حالة، حيث إن هناك عددا من الحالات تعافت ولله الحمد، كما تم تسجل 5 حالات وفاة جديدة، حالتين لمقيمين في المدينة المنورة، ومواطنة في المدينة المنورة، ومقيم في الدمام، ومواطن في خميس مشيط ليبلغ عدد حالات الوفيات 21 حالة.كما بلغ إجمالي حالات التعافي الجديدة 64 حالة ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 328 حالة ولله الحمد، وأضاف الدكتور محمد العبدالعالي أن من الأمور المهمة أن نتذكر أن هناك خطوات استباقية تمت، هامة جداً للوقاية والحفاظ على حماية وأمن صحة هذا المجتمع، ونتذكر أن هناك خطوات تمت على سبيل الرقابة الصحية في المنافذ، والحماية لداخل المجتمع بتقليل التجمعات وتقليل المناسبات التي يكون فيها تجمعات كبيرة، وإيقاف بعض المناشط المجتمعية، كما تم تفعيل التعليم عن بعد وبعض الأعمال الأخرى عن طريق العمل عن بعد، إضافة إلى عدم وجود الأشخاص خارج المنزل في كثير من الأوقات، ومنع التجول في بعض الأوقات.كل هذه الإجراءات هدفها إيجاد تباعد اجتماعي والذي يؤدي إلى تباعد بين الأشخاص وبالتالي تكون هناك فرصة أعلى بإذن الله لحماية الأفراد وتقليل فرص الانتشار.وكل هذه الخطوات التي قامت بها المملكة بحمدالله هي خطوات قوية ومهمة جداً، ولو نظرنا إلى هذا المنحنى والمنحنيات التي تسجل أعداداً كبيرة حول العالم لكل مليون قد تجاوزت الألف حالة أو 500 حالة بينما نجد هنا في المملكة سُجل ولله الحمد أعداد منخفضة مقارنة بالعديد من الدول ودول متقدمة في خدماتها ومجالاتها الطبية، فهذه الخطوات مهم جداً المحافطة عليها، كلنا مسؤولون بأن نقوم باستثمار كل هذه الأمور الاحترازية والوقائية التي تمت في المملكة، فهذا المنحنى الذي نتحكم به بالتزامنا وتمسكنا بهذه الخطوات يستمر بإذن الله منخفضاً وتكون تصاعداته محدودة، فلو تراخينا أو تخلينا في التزامنا بهذه الخطوات قد نخسر أحداً من شبابنا أو كبار السن أو أحداً من أحبابنا ،فهذه مسؤوليتنا جميعاً من أجل حماية أنفسنا ومجتمعنا.وجدّد التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب التقييم باستخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة.// يتبع //19:59ت م0166

من جهته أشار المتحدث الأمني بوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب إلى بيان وزارة الداخلية الذي صدر اليوم، ونُشر عبر وكالة الأنباء السعودية بشأن منع التجول في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة على مدى ( 24 ) ساعة يومياً ابتداء من اليوم وحتى إشعار آخر وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها المملكة في مواجهة جائحة فيروس "كورونا"، وتنفيذاً لتوصيات الجهات الصحية المختصة برفع درجة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية.وأكد أن القرار النهائي في نجاح هذه التدابير الاحترازية يتوقف دائماً على مستوى الالتزام بالعزل الصحي الذاتي وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى حتى في الأوقات التي لا يشملها منع التجول ، إلى جانب اتخاذ التدابير الصحية الوقائية التي أعلنت عنها وزارة الصحة ، حاثاً جميع شراح المجتمع على مساندة رجال الأمن في الميدان والجهات الصحية بالالتزام بالاحترازات والتعليمات في هذا الشأن.وجدد التأكيد على أن الجهات المستنثناة من أمر منع التجول ويسمح لها بالدخول إلى الأماكن المعزولة تم الإعلان عنها في الأمر الملكي الكريم الذي صدر في وقت سابق إلى جانب ما أوضحته وزارة الداخلية عبر مواقعها أو عبر وكالة الأنباء السعودية ، أو من خلال الاستفسار عبر الرقم 999 في جميع مناطق المملكة أو عبر الرقم 911 في منطقة مكة المكرمة.وأبان أن وزارة الداخلية أتاحت خدمة تقديم البلاغ سواء عبر الرقم 999 في جميع مناطق المملكة أو الرقم 911 في منطقة مكة المكرمة ، وكذلك تطبيق كلنا أمن ، على كل من يخالف قرارات منع التجول أو التجمعات ، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ اللازم وتطبيق المخالفة على من يقوم بها.// انتهى //19:59ت م0167