الرياض 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 إبريل 2020 م واسصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأن الجهة المختصة بشعبة التحريات والبحث الجنائي باشرت إجراءات البحث والتحري في 16 قضية، ارتكبت بذات النمط والأسلوب الإجرامي، وتمكنت - بفضل الله - من تحديد هوية مرتكبيها وارتباطهم بتنفيذها وهما مواطِنَانْ في العقد الثالث من العمر، قاما بالسلب تحت تهديد السلاح وأخذ ما بحوزة ضحاياهم من نقود وممتلكات بالقوة، وتم القبض عليهما واستكمال الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما للنيابة العامة .// انتهى //20:16ت م0169